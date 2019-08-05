"Бавария" близка к покупке Сане за 110 миллионов евро

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"Бавария" близка к покупке Сане за 110 миллионов евро

Хавбек "Манчестер Сити" Лерой Сане близок к трансферу в "Баварию". Об этом сообщает France Football.

По информации издания, клуб готов заплатить за полузащитника 110 миллионов евро. Если он перейдет в клуб, его трансфер станет самым дорогим немецким футболистом в истории.

"Бавария" будет платить футболисту оклад в размере 18 миллионов евро. Ранее больше всех у клубе получал Роберт Левандовски (16 млн евро).

За английский клуб футболист провел 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.

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