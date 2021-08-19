"Бавария" близка к покупке защитника ПСЖ

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"Бавария" близка к покупке защитника ПСЖ

Фото инстаграм Тило Керера

Центральный защитник ПСЖ Тило Керер может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации L'Equipe, мюнхенская "Бавария" близка к договорённости о трансфере 24-летнего футболиста.

Сумма потенциальной сделки пока неизвестна. Ожидается, что немец заключит с новым лубом контракт на три года.

В новом сезоне Керер сыграл за ПСЖ 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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