"Бавария" близка к продлению контракта с Гнабри
Фото: инстаграм Гнабри\Автор неизвестен
"Бавария" может подписать новое соглашение с немецким футболистом Сержем Гнабри.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скипа.
По информации источника, стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров.
Ранее сообщалось, что немецкий гранд также в ближайшее время продлит с вингером Кингсли Команом, и благодаря этому отказалась от подписания Усмана Дембеле на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Гнабри сыграл 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20