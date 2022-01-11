"Бавария" близка к продлению контракта с Гнабри

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"Бавария" близка к продлению контракта с Гнабри

Фото: инстаграм Гнабри\Автор неизвестен

"Бавария" может подписать новое соглашение с немецким футболистом Сержем Гнабри. 

Новый контракт будет рассчитан до лета 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скипа.

По информации источника, стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что немецкий гранд также в ближайшее время продлит с вингером Кингсли Команом, и благодаря этому отказалась от подписания Усмана Дембеле на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Гнабри сыграл 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.

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