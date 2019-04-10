"Бавария" близка к продлению контракта с Левандовски
"Бавария" хочет продлить контракт с нападающим команды Робертом Левандовски, утверждает Рrzeglad Sportowy
По данным источника, стороны пришли к общему соглашению, однако остались детали, которые еще необходимо обговорить.
Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году. За все время он участвовал в 234 матчах и отметился 186 голами. Нынешний контракт футболиста с "Баварией" действует до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|28
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|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
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|Хоффенхайм
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|Вердер Бремен
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Герта
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|12
|Майнц 05
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|13
|Фрайбург
|28
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|14
|Шальке
|28
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|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
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|17
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