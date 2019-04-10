"Бавария" близка к продлению контракта с Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" близка к продлению контракта с Левандовски

"Бавария" хочет продлить контракт с нападающим команды Робертом Левандовски, утверждает Рrzeglad Sportowy

По данным источника, стороны пришли к общему соглашению, однако остались детали, которые еще необходимо обговорить.

Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году. За все время он участвовал в 234 матчах и отметился 186 голами.  Нынешний контракт футболиста с "Баварией" действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.

Не пропустите: Азар: "Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Самые эффективные бомбардиры в топ-5 европейских лигах за последние четыре года: Месси - первый, Кейн и Гризманн - в тройке лучших, Роналду - 15-й

Самые эффективные бомбардиры в топ-5 европейских лигах за последние четыре года: Месси - первый, Кейн и Гризманн - в тройке лучших, Роналду - 15-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 43
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 42
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 28 33
13 Фрайбург Фрайбург 28 32
14 Шальке Шальке 28 26
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 28 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 Ганновер 96 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов