"Бавария" близка к продлению контракта с Левандовски

"Бавария" хочет продлить контракт с нападающим команды Робертом Левандовски, утверждает Рrzeglad Sportowy

По данным источника, стороны пришли к общему соглашению, однако остались детали, которые еще необходимо обговорить.

Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году. За все время он участвовал в 234 матчах и отметился 186 голами. Нынешний контракт футболиста с "Баварией" действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, в которых отметился 21 голом и 10 ассистами.

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