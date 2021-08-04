"Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров

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"Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров

Фото: инстаграм Йозуа Киммиха/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время может объявить о продлении контракта с полузащитника Йозуа Киммихом, сообщает Bild.

По сведениям источника, стороны практически договорились о соглашении до лета 2026 года. Зарплата игрока увеличится примерно до 15 миллионов евро в год. Столько же получают вратарь Мануэль Нойер и форвард Томас Мюллер. Выше зарплата только у нападающего Роберта Левандовского. 

26-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего он провел за клуб 261 матч, забил 30 голов и отдал 71 результативную передачу.

Не пропустите: "Бавария" интересуется защитником "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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