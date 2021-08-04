"Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров
Фото: инстаграм Йозуа Киммиха/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время может объявить о продлении контракта с полузащитника Йозуа Киммихом, сообщает Bild.
По сведениям источника, стороны практически договорились о соглашении до лета 2026 года. Зарплата игрока увеличится примерно до 15 миллионов евро в год. Столько же получают вратарь Мануэль Нойер и форвард Томас Мюллер. Выше зарплата только у нападающего Роберта Левандовского.
26-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего он провел за клуб 261 матч, забил 30 голов и отдал 71 результативную передачу.
Не пропустите: "Бавария" интересуется защитником "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Астон Вилла" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Названа причина замены арбитров перед матчем "Спартак" - "Бенфика"
-
"Рубин" договорился о переходе защитника из чемпионата Италии
-
Семин высказался о своем назначении в "Ростов"
-
"Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров
-
Канчельскис: "Семин - не Байден"
-
Мостовой высказался о Зареме
-
Официально: Алиссон продлил контракт с "Ливерпулем"
-
2
"Барселона" хочет объявить о продлении контракта Месси в ближайшие часы
-
1
Азар восстановился от травмы и находится в лучшей форме, чем когда-либо
-
2
Роналду сможет принять участие в матче против "Барселоны"
-
Хамеса предложили "Зениту"
-
"Челси" скорее всего не сможет подписать Кунде
-
Бензема вернулся к тренировкам после коронавируса (видео)
-
"Бавария" интересуется защитником "Ювентуса"
-
РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)
-
"Атлетико" рассматривает несколько вариантов для усиления атаки
-
Семья Мбаппе подписала договор о покупке дома в Мадриде
-
У Кубо есть два варианта продолжения карьеры
-
Федотов поделился ожиданиями от игры с "Партизаном" в Лиге конференций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20