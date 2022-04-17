"Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров



Фото: твиттер Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан сообщил, что в ближайшее время клуб продлит контракт с нападающим Томасом Мюллером.

"Будущее Мюллера? В ближайшее время мы сможем кое-что объявить", — приводит слова Кана Sport1.de.

В нынешнем сезоне 32-летний Мюллер провел за "Баварию" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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