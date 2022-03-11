"Бавария" близка к продлению контракта с легендой клуба
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер почти договорился с мюнхенским клубом об условиях нового соглашения.
По информации Bild, переговоры между сторонами идут очень активно, в том числе с участием главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Действующий контракт звёздного воспитанника "ротен" рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 32-летний Мюллер сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 12 голов и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: Названы две причины, почему "Бавария" не предлагает новый контракт Левандовски. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Сборная Бразилии назвала заявку на мартовские матчи
-
В "Зените" отреагировали на ситуацию с Тимощуком
-
Английские фанаты поддержали Абрамовича
-
"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"
-
"Бавария" близка к продлению контракта с легендой клуба
-
Лапорта не считает "Барселону" фаворитом в гонке за Холандом
-
Бьель из "Копенгагена" признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
-
Джеррард зовёт Суареса в "Астон Виллу"
-
Рангник рассказал о готовности Роналду сыграть с "Тоттенхэмом"
-
"Ростов" объявил о переходе Хаджикадунича в "Мальме"
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
ПСЖ до апреля потерял Ди Марию
-
"Барселона" хочет усилиться нападающим "Милана"
-
Онопко вошёл в тренерский штаб "Ростова"
-
Почеттино согласится возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
"Матч ТВ" лишился трансляций ещё двух футбольных чемпионатов
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля
-
Чеферин рассказал, как повлияло на УЕФА расторжение контракта с "Газпромом"
-
"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами
-
Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены: подробности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20