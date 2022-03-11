"Бавария" близка к продлению контракта с легендой клуба

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"Бавария" близка к продлению контракта с легендой клуба

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер почти договорился с мюнхенским клубом об условиях нового соглашения.

По информации Bild, переговоры между сторонами идут очень активно, в том числе с участием главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Действующий контракт звёздного воспитанника "ротен" рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний Мюллер сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 12 голов и сделал 22 ассиста.

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