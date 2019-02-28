"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"

Теги рб лейпцигбавария мюнхентимо вернертрансферы

"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"

"Бавария" намерена приобрести игрока "РБ Лейпцига" Тимо Вернера. Об этом сообщает Bild.

Немецкий клуб предварительно договорился с Вернером о переходе. На данный момент мюнхенцы планируют вступить в переговоры с клубом. 

По данным источника, "Ред Булл" готов отпустить футболиста за 60 миллионов евро. Но "Бавария" хочет снизить требуемую сумму до 40 миллионов евро, так как уже летом 2020-го Вернер станет свободным агентом.

В текущем сезоне нападающий участвовал в 21 матче, отметившись 11 голами и 2 ассистами.

А еще: "Бавария" договорилась с двумя топ-футболистами| http://soccernews.ru

 

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