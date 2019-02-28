"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"
"Бавария" намерена приобрести игрока "РБ Лейпцига" Тимо Вернера. Об этом сообщает Bild.
Немецкий клуб предварительно договорился с Вернером о переходе. На данный момент мюнхенцы планируют вступить в переговоры с клубом.
По данным источника, "Ред Булл" готов отпустить футболиста за 60 миллионов евро. Но "Бавария" хочет снизить требуемую сумму до 40 миллионов евро, так как уже летом 2020-го Вернер станет свободным агентом.
В текущем сезоне нападающий участвовал в 21 матче, отметившись 11 голами и 2 ассистами.
А еще: "Бавария" договорилась с двумя топ-футболистами| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
-
УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"
-
"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Барселона" объявила о громком решении по Альбе
-
Молодой форвард "Реала" впервые вызван в сборную Бразилии
Лента новостей
-
На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори
-
Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе
-
"Гранада" подписала воспитанника ЦСКА
-
"Челси" намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта
-
"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии
-
"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
-
"Бавария" близка к трансферу звезды "РБ Лейпцига"
-
Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
-
Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе
-
"Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Черышев - в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"
-
УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча
-
Икарди мощно высказался о своем будущем в "Интере"
-
"Реал" предложил "Интеру" громкий обмен игроками
-
2
УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"
-
Ракитич назвал идеальный клуб для себя
-
"Локомотив" обыграл "Катанию" в матче второго тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Ювентус" нацелился на игрока "Манчестер Сити"
-
Нападающий "Манчестер Юнайтед" вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории АПЛ
-
На голкипера "Аякса" претендует "Тоттенхэм" и "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13