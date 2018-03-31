"Бавария" - "Боруссия" Д - 6:0 (обзор)

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"Бавария" - "Боруссия" Д - 6:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Боруссией".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 27 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Аугсбург 28 36
10 Герта 28 36
11 Боруссия Менхенгладбах 27 36
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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