"Бавария", "Боруссия" Д и "РБ Лейпциг" победили в 9-м туре Бундеслиги

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В рамках 9-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.

Синхронно обыграли своих соперников "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг", а вот "Вольфсбург" неожиданно потерпел домашнее поражение от "Фрайбурга".

"РБ Лейпциг" – "Гройтер Фюрт" - 4:1

Голы: 0:1 – 45, пенальти Хргота, 1:1 – 46 Поульсен, 2:1 – 53, пенальти Форсберг, 3:1 – 65 Собослаи, 4:1 – 88 Новоа.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Симакан, 46), Орбан, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 46), Форсберг (Собослаи, 64), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Андре Силва (Адамс, 64).

"Гройтер Фюрт": Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Иттер, 72), Дудзяк (Барри, 82), Грисбек, Кристиансен, Левелинг, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82).



"Вольфсбург" – "Фрайбург" - 0:2

Голы: 0:1 – 27 Линхарт, 0:2 – 68 Хелер.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс (Борнаув, 88), Лакруа, Пауло Отавио (Филипп, 56), Гилавоги (Лукебакио, 56), Арнольд, Вранкс, Штеффен (Нмеча, 80), Баку, Нмеча.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Хаберер, 87), Гульде (Шаде, 68), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Сильдийя, 87), Чжон Ву Ен (Демирович, 78), Хелер (Петерсен, 78).



"Бавария" – "Хоффенхайм" - 4:0

Голы: 1:0 – 16 Гнабри, 2:0 – 30 Левандовски, 3:0 – 82 Шупо-Мотинг, 4:0 – 87 Коман.

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 46), Упамекано, Ричардс, Забитцер (Толиссо, 76), Киммих, Мусиала (Коман, 70), Мюллер (Шупо-Мотинг, 65), Левандовски, Гнабри (Сане, 76).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Рюттер, 27), Пош, Гриллич, Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 83), Самассеку (Руди, 58), Крамарич, Бебу (Адамян, 83), Бруун Ларсен (Сков, 58).



"Арминия" – "Боруссия" Д - 1:3

Голы: 0:1 – 31, пенальти Джан, 0:2 – 45 Хуммельс, 0:3 – 72 Беллингем, 1:3 – 87, пенальти Клос.

"Арминия": Ортега, Нильссон, Брюннер (Рамуш, 46), Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74), Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Шопф, Кунце, Хак (Крюгер, 74), Зерра (Клос, 46).

"Боруссия" Д: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс (Мэлоуни, 88), Аканджи, Понграчич, Вольф, Азар, Джан (Витцель, 76), Брандт (Рейньер, 76), Беллингем, Ройс, Мален (Тиггес, 66).

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