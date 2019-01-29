"Бавария", "Боруссия", "Ливерпуль" интересуются нападающим "Лейпцига"

В нападающем "Лейпцига" Тимо Вернере заинтересованы три топ-клуба.

По данным издания, игроком интересуется "Бавария", "Боруссия", которая хочет предложить футболисту регулярное место в стартовом составе. А главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в Вернере.

"Лейпциг" готов отпустить Вернера летом за 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вернер участвовал 23 матчах, отметился 13 голами и отдал 2 ассиста.

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