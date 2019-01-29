"Бавария", "Боруссия", "Ливерпуль" интересуются нападающим "Лейпцига"
В нападающем "Лейпцига" Тимо Вернере заинтересованы три топ-клуба.
По данным издания, игроком интересуется "Бавария", "Боруссия", которая хочет предложить футболисту регулярное место в стартовом составе. А главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в Вернере.
"Лейпциг" готов отпустить Вернера летом за 65 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Вернер участвовал 23 матчах, отметился 13 голами и отдал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11