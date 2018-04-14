"Бавария" – "Боруссия М" - 5:1 (обзор)

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"Бавария" – "Боруссия М" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией".

Не пропустите: Немотивированная "Бавария" разбивает дома менхенгладбахскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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