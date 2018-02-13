"Бавария" будет сотрудничать с "Далласом"

Теги бавария мюнхен

"Бавария" будет сотрудничать с "Далласом"
"Бавария" и "Даллас" заключили соглашение о партнерстве, сообщает официальный сайт клуба.

"США это первая страна, где мы открыли международный офис. Это показывает наше стремление к тому, чтобы увеличить количество фанатов в обоих Америках. Также мы стремимся к тому, чтобы способствовать популяризации роста футбола в США. "Даллас" это идеальный партнер для нас", - сказал член правления мюнхенского клуба Йорг Ваккер.

Клубы заключили договор об обмене тренерскими методиками. Также планируется проведение матчей между воспитанниками академий.

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