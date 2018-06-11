"Бавария" была готова заплатить за Бэйла 125 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" этим летом была готова заплатить за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 125 миллионов евро.

По сведениям испанской прессы, данное предложение чемпиона Германии полностью устроило президента королевского клуба Флорентино Переса. Однако против своего перехода в немецкий гранд выступил сам 28-летний игрок.

Напомним, Бэйл определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru