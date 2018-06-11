"Бавария" была готова заплатить за Бэйла 125 миллионов евро

Теги гарет бэйлбавария мюнхенфлорентино пересреал мадрид

"Бавария" была готова заплатить за Бэйла 125 миллионов евроМюнхенская "Бавария" этим летом была готова заплатить за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 125 миллионов евро.

По сведениям испанской прессы, данное предложение чемпиона Германии полностью устроило президента королевского клуба Флорентино Переса. Однако против своего перехода в немецкий гранд выступил сам 28-летний игрок.

Напомним, Бэйл определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов