"Бавария" чемпион, гасите свечи: гол Киммиха поставил красивую точку в чемпионском вопросе, а Ганси Флик на коне!

Соперники подходили к поединку лидерами первенства, и в отличной форме – в 2020-м выиграли по 9 матчей Бундеслиги: "Бавария" возглавляла турнирную таблицу, "Боруссия" отставала на 4 очка. Der Klassiker выглядел ключевой битвой в борьбе за чемпионство. Дортмундцы не имели права на ошибку, а мюнхенцы могли фактически обеспечить себе титул. Тренеры не удивили стартовыми составами. Люсьен Фавр доверился футболистам в лучших кондициях, оставив Санчо, Витселя и Джана в запасе. Ганси Флик ограничился одной заменой по сравнению с предыдущим матчем – Гнабри вышел с первых минут вместо Перишича. Дортмунд солидно начал встречу. Уже на первой минуте Боатенг спасал гостей на линии ворот после слабого удара Холланда. Затем Брандт проверил бдительность Нойера – голкипер был на месте. Очень интенсивно работал правый фланг "Боруссии", где кружева плели Хакими и Азар. Туда приходил и Брандт, и периодически открывался под передачи Холанда.



Партнеры регулярно доставляли мяч норвежцу, но он в завершающей стадии не мог качественно распорядиться снарядом: либо не получалось пробить, или блокировали соперники. "Бавария" постепенно начала отвоевывать инициативу, а "Боруссия" перешла в режим контратак. Одну из таких "запорол" Хуммельс – хозяева выбегали 3 в 2, а Матс отдал ужасный пас. Мюнхен создавали полумоменты, пока не подловили "шмелей" на грубой ошибке. Коман нашел в штрафной одинокого Гнабри, тот пробил мимо вратаря, однако на этот раз мяч на линии остановил Пищек. В середине тайма быстрая атака "Баварии" завершилась мощным ударом Комана в ближний угол – Бюрки справился. Инициатива снова вернулась к "Боруссии", которая хорошо растягивала оппонента и использовала пространство на флангах. Многочисленные прострелы и подачи в штрафную не завершались акцентированными ударами – Холанд никак не мог поймать свою игру. В одном из эпизодов Эрлинг выбегал на свидание с Нойером, но фантастический Дэвис его догнал и сыграл в отборе. Перед перерывом "Бавария" взяла мяч под контроль и закрепилась на чужой половине. Затяжная атака "Ротэн" дала результат. Йозуа Киммо элегантно забросил мяч за шиворот Бурки в ворота – невероятная красота. Равный первый тайм завершился в пользу Баварии, хотя обе команды продемонстрировали высокий уровень футбола.



В перерыве Люсьен Фавр провел двойную замену: вместо Брандта и Дилэйни вышли Санчо и Джан. Не сказать, что Джейдон очень удачно вошел в игру, выключаясь после потерь. Дауд взял ответственность на себя и разрядил пушку издалека. К сожалению для "шмелей", прямо в руки Нойеру. Команды продолжили обмениваться инициативой. "Бавария" добавила: Коман постоянно подавал, Горецка выстрелил в дальний угол – Бюрки вытащил, а усилия Гнабри на подборе (обыграл трех) оказались напрасными. Дортмунд ответил шансом Холанда, которого вывели на ударную позицию в штрафной. Норвежец приложился к мячу, но сфера рикошетом от Боатенга полетела мимо цели. Рикошетом от локтя защитника, между прочим! Жером упал на газон и не сознательно стал рукой на пути мяча. Игру даже не остановили для детального просмотра VAR (это вызвало волну возмущения в сети).



Санчо все же немного освежил игру, выдав несколько острых передач, но хозяевам не хватало в составе Брандта. Геррейро мощным ударом со штрафного попал точно в Нойера, момент Азара испортил офсайд, а с выстрелом Дауда снова справился Ману. На другом конце поля Левандовски выкрутил мяч в стойку – Бюрки уже был бессилен. До финального свистка "Боруссия" так и не сумела отыграться. Холанд получил повреждения и досрочно ушел с поля, а его партнеры должны были смириться с поражением. Бавария победила со счетом 1:0, набрала 64 очка и завершила борьбу за чемпионство. Дортмунд – второй, с 7 пунктами отставание за 6 туров до финиша.

Равный матч решили индивидуальные действия

"Боруссия" выглядела хорошо, "Боруссия" играла на равных, "Боруссия" не разочаровала, "Боруссия" проиграла! Дортмундцы нанесли больше ударов (13:11), в том числе из пределов штрафной (8:4), не уступили сопернику в остроте созданных моментов (0.65xG против 0.67xG), даже мячом владели столько же времени. Просто вчера среди них не нашлось гения! Обе команды провели великолепный поединок, убивая сильные стороны оппонента ("Бавария" прессингом, "Боруссия" компактным средним блоком). Ошибок возникало не так много, а перед этим – быстро исправлялись. Для создания голевых моментов нужно было что-то особенное. Киммих создал гениальный гол в матче, а "Бавария" благодаря этому и победила. А еще Йозуа пробежал наибольшее расстояние за один матч Бундеслиги в истории "Баварии", с тех пор как такая статистика ведется. Также он стал лидером команды по перехватам (8) и наиболее вовлеченным в игру футболистом Мюнхена (88 передач). Ну и еще один очень важный нюанс – Киммих удержал свою опорную зону, в большинстве моментов закрыв Брандта и Азара.

Фавр out?

Дортмунд фактически потерял шансы на чемпионство. Как следствие – появились новые разговоры об отставке Люсьена Фавра. Kicker сообщает, что француз вскоре расстанется с "Боруссией" – руководство утратило веру в него. Сам специалист на телевидении после игры дал очень неоднозначный комментарий, в котором пообещал о чем-то рассказать через несколько недель. Все идет к тому, что стороны летом прекратят сотрудничество, хотя контракт рассчитан еще на год. Что касается интересных идей на поле – Фавр молодец. Что касается прогресса молодежи – Фавр красавчик. Но "Боруссии" этого мало, "Боруссии" сейчас уже нужен более амбициозный, ментально более сильный тренер. Если прошлый сезон считался переходным, то перед началом текущего руководство клуба четко декларировало желание стать чемпионом. Это и солидные расходы на рынке, и публичные заявления. Фавр, в свою очередь, никогда о титуле не заикался. Зато неоднократно повторял, что его команде далека от "Баварии" (это отчасти правда, но, когда тренер говорит об этом публично, возникают вопросы). Кто же вместо него? Главным претендентом пока называют Эрика Тен Хага из "Аякса", которого решила не ждать "Бавария".

"Бавария" – старый-новый чемпион

Мюнхенцы отказались от идеи пригласить Тен Хага и доверились Ганси Флику. Новый наставник не подвел – он выиграл 15 из 18 первых матчей Бундеслиги во главе "Баварии". Последний раз такое удавалось Пепу Гвардиоле. Флик за несколько месяцев вытащил "Ротэн" из болота – возглавил команду на 4 месте (пусть отставание от вершины было небольшим), а через 18 туров фактически сделал чемпионом. У "Баварии" +7 перед "Боруссией" и +10 перед "Лейпцигом". Будем откровенны – чемпионская интрига умерла. Питать надежды на сложный календарь "красных" после "класикера" просто смешно. Да, впереди две игры с претендентами на Лигу Чемпионов, две игры с претендентами на Лигу Европы и две игры с борцами за выживание. Однако Бавария не потеряет столь солидный гандикап. У Дортмунда и Лейпцига легкий календарь, где выделяется только очный матч, но все решено. Серебряная салатница восьмой раз подряд поедет в Мюнхен!