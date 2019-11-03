"Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сохранил свой пост, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.
По данным источника, хорватский специалист получил два матча, чтобы исправить результаты команды.
На следующей неделе мюнхенский клуб сыграет на своем поле с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов (6 ноября) и дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии (9 ноября).
После 10 туров "Бавария" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге Чемпионов мюнхенский клуб лидирует в своей группе, выиграв три матча из трех.
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|Команда
|М
|О
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|10
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|10
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|10
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|4
|Бавария Мюнхен
|10
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|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
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|7
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|10
|Байер Леверкузен
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|Герта
|10
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|Вердер Бремен
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|10
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|9
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|Кельн
|9
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|17
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|9
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|10
|4