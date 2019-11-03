"Бавария" дала Ковачу два матча на исправление ситуации



Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сохранил свой пост, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, хорватский специалист получил два матча, чтобы исправить результаты команды.

На следующей неделе мюнхенский клуб сыграет на своем поле с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов (6 ноября) и дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии (9 ноября).

После 10 туров "Бавария" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге Чемпионов мюнхенский клуб лидирует в своей группе, выиграв три матча из трех.

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