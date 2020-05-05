"Бавария" до конца недели объявит о продлении контракта с основным хавбеком

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

"Бавария" до конца недели объявит о продлении контракта с основным хавбеком

Условия нового контракта между "Баварией" и полузащитником Тьяго Алькантарой окончательно согласованы, утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По его информации, о продлении соглашения с 29-летним хавбеком мюнхенский клуб объявит до конца текущей недели.

Таким образом, испанец вряд ли вернётся грядущим летом в "Барселону", которая изучала возможность его трансфера.

Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, в текущем сезоне сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

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