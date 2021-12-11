"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско
Фото: твиттер "Баварии"
Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 4:1
Голы: Гвардиол, 21 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Бенсебайни, 88 - 2:1, Нкунку, 90 - 3:1, Хенрихс, 90 - 4:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Хенрихс, 63), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 63), Лаймер (Адамс, 71), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 84).
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Хофманн (Бенеш, 54), Закария, Коне, Штиндль (Плеа, 76), Эмболо, Тюрам.
"Бавария" - "Майнц" 2:1
Голы: Онисиво, 22 - 0:1, Коман, 53 - 1:1, Мусиала, 74 - 2:1
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 65), Упамекано, Дэвис, Толиссо (Рока, 65), Мусиала (Ньянзу, 82), Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 65).
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 64), Баррейро (Тауэр, 82), Штах (Штегер, 82), Онисиво (Небель, 75), Буркардт (Ингвартсен, 64).
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:2
Голы: Раум, 3 - 0:1, Шлоттербек, 21 - 1:1, Ричардс, 90 - 1:2
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек (Шлоттербек, 76), Гюнтер, Грифо (Чжон Ву Ен, 84), Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 76), Шаде (Шаллаи, 76), Хелер, Демирович (Гульде, 46).
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Кадержабек, 68), Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Самассеку (Руди, 89), Штиллер, Крамарич (Баумгартнер, 68), Даббур (Рюттер, 56), Бебу (Адамян, 89).
"Герта" - "Арминия" 2:0
Гол: Йоветич, 52 - 1:0, Зельке, 90 - 2:0
"Герта": Шволов, Зефейк, Боята, Штарк, Платтенхардт, Сердар (Эккеленкамп, 69), Дарида, Аскасибар, Зельке, Рихтер (Боатенг, 70), Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 78).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Андраде, 71), Притль, Шопф, Окугава (Хак, 76), Кунце (Крюгер, 61), Виммер (Зерра, 76), Клос (Ласм, 61).
"Бохум" - "Боруссия" Д 1:1
Голы: Польтер (пен), 40 - 1:0, Брандт, 85 - 1:1
"Бохум": Риманн, Стафилидис, Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Хольтманн (Бокхорн, 67), Польтер (Ганвула, 68), Пантович (Теше, 80), Антви-Аджей (Гамбоа, 80).
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Дауд (Брандт, 68), Вольф (Азар, 68), Беллингем, Ройс, Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20