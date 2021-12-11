"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско

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"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче ТедескоФото: твиттер "Баварии"

Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 4:1

Голы: Гвардиол, 21 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Бенсебайни, 88 - 2:1, Нкунку, 90 - 3:1, Хенрихс, 90 - 4:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Хенрихс, 63), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 63), Лаймер (Адамс, 71), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 84).

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Хофманн (Бенеш, 54), Закария, Коне, Штиндль (Плеа, 76), Эмболо, Тюрам.


"Бавария" - "Майнц" 2:1

Голы: Онисиво, 22 - 0:1, Коман, 53 - 1:1, Мусиала, 74 - 2:1

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 65), Упамекано, Дэвис, Толиссо (Рока, 65), Мусиала (Ньянзу, 82), Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 65).

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 64), Баррейро (Тауэр, 82), Штах (Штегер, 82), Онисиво (Небель, 75), Буркардт (Ингвартсен, 64).


"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:2

Голы: Раум, 3 - 0:1, Шлоттербек, 21 - 1:1, Ричардс, 90 - 1:2

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек (Шлоттербек, 76), Гюнтер, Грифо (Чжон Ву Ен, 84), Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 76), Шаде (Шаллаи, 76), Хелер, Демирович (Гульде, 46).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Кадержабек, 68), Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Самассеку (Руди, 89), Штиллер, Крамарич (Баумгартнер, 68), Даббур (Рюттер, 56), Бебу (Адамян, 89).


"Герта" - "Арминия" 2:0

Гол: Йоветич, 52 - 1:0, Зельке, 90 - 2:0

"Герта": Шволов, Зефейк, Боята, Штарк, Платтенхардт, Сердар (Эккеленкамп, 69), Дарида, Аскасибар, Зельке, Рихтер (Боатенг, 70), Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 78).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Андраде, 71), Притль, Шопф, Окугава (Хак, 76), Кунце (Крюгер, 61), Виммер (Зерра, 76), Клос (Ласм, 61).


"Бохум" - "Боруссия" Д 1:1

Голы: Польтер (пен), 40 - 1:0, Брандт, 85 - 1:1

"Бохум": Риманн, Стафилидис, Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Хольтманн (Бокхорн, 67), Польтер (Ганвула, 68), Пантович (Теше, 80), Антви-Аджей (Гамбоа, 80).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Дауд (Брандт, 68), Вольф (Азар, 68), Беллингем, Ройс, Холанд.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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