"Бавария" добыла волевую победу над "Фрайбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги

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"Бавария" добыла волевую победу над "Фрайбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 16 - 0:1, Грифо, 58 - 1:1, Зиркзее, 90 - 1:2, Гнабри, 90 - 1:3

"Фрайбург": Флеккен, Кох, Хайнц, Гульде, Гюнтер, Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Грифо (Боррелло, 76), Хелер, Петерсен.

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Киммих, Коутиньо (Зиркзее, 90), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Мартинес, 63).


"Боруссия М" - "Падерборн" 2:0

Голы: Плеа, 46 - 1:0, Штиндль (пен), 67 - 2:0

"Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 80), Закария, Хофманн, Нойхаус, Херрманн (Джонсон, 88), Плеа, Штиндль (Тюрам, 78).

"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Прегер, Василиадис, Гьясула (Цолински, 67), Хольтманн (Каули, 58), Мамба, Михель (Антви-Аджей, 86).


"Вольфсбург" - "Шальке" 1:1

Голы: Кабак, 51 - 0:1, Мбабу, 82 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд, Шлагер, Брекало (Штеффен, 65), Гилавоги, Жоао Виктор (Гинчек, 89), Вегорст.

"Шальке": Шуберт, Кенни, Кабак, Миранда, Очипка, Калиджури, Сердар, Маскарель, Харит (Бужеляб, 81), Бургшталлер, Резе (Раман, 70).


"Айнтрахт" - "Кельн" 2:4

Голы: Хинтереггер, 6 - 1:0, Пасиенсия, 30 - 2:0, Хектор, 44 - 2:1, Борнаув, 72 - 2:2, Дрекслер, 81 - 2:3, Якобс, 90 - 2:4

"Айнтрахт": Видвальд, Чендлер, Туре, Хинтереггер, Роде (Соу, 33), Хасебе, Костич, Кор (Андре Силва, 84), Камада, Дост, Пасиенсия (Ндика, 62).

"Кельн": Хорн, Якобс, Борнаув, Каттербах, Хектор, Схири, Дрекслер, Шмитц, Чихос, Кордоба, Тильманн (Кайнц, 62).

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1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 16 34
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 16 30
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 16 30
5 Шальке Шальке 16 29
6 Фрайбург Фрайбург 16 25
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 16 25
8 Вольфсбург Вольфсбург 16 24
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 24
10 Аугсбург Аугсбург 16 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
13 Герта Герта 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 16 18
15 Кельн Кельн 16 14
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 16 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
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