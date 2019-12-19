"Бавария" добыла волевую победу над "Фрайбургом" и другие результаты 16-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 16-го тура немецкой Бундеслиги.
"Фрайбург" - "Бавария" 1:3
Голы: Левандовски, 16 - 0:1, Грифо, 58 - 1:1, Зиркзее, 90 - 1:2, Гнабри, 90 - 1:3
"Фрайбург": Флеккен, Кох, Хайнц, Гульде, Гюнтер, Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Грифо (Боррелло, 76), Хелер, Петерсен.
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Киммих, Коутиньо (Зиркзее, 90), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Мартинес, 63).
"Боруссия М" - "Падерборн" 2:0
Голы: Плеа, 46 - 1:0, Штиндль (пен), 67 - 2:0
"Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 80), Закария, Хофманн, Нойхаус, Херрманн (Джонсон, 88), Плеа, Штиндль (Тюрам, 78).
"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Прегер, Василиадис, Гьясула (Цолински, 67), Хольтманн (Каули, 58), Мамба, Михель (Антви-Аджей, 86).
"Вольфсбург" - "Шальке" 1:1
Голы: Кабак, 51 - 0:1, Мбабу, 82 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд, Шлагер, Брекало (Штеффен, 65), Гилавоги, Жоао Виктор (Гинчек, 89), Вегорст.
"Шальке": Шуберт, Кенни, Кабак, Миранда, Очипка, Калиджури, Сердар, Маскарель, Харит (Бужеляб, 81), Бургшталлер, Резе (Раман, 70).
"Айнтрахт" - "Кельн" 2:4
Голы: Хинтереггер, 6 - 1:0, Пасиенсия, 30 - 2:0, Хектор, 44 - 2:1, Борнаув, 72 - 2:2, Дрекслер, 81 - 2:3, Якобс, 90 - 2:4
"Айнтрахт": Видвальд, Чендлер, Туре, Хинтереггер, Роде (Соу, 33), Хасебе, Костич, Кор (Андре Силва, 84), Камада, Дост, Пасиенсия (Ндика, 62).
"Кельн": Хорн, Якобс, Борнаув, Каттербах, Хектор, Схири, Дрекслер, Шмитц, Чихос, Кордоба, Тильманн (Кайнц, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|16
|34
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|30
|5
|Шальке
|16
|29
|6
|Фрайбург
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|16
|25
|8
|Вольфсбург
|16
|24
|9
|Хоффенхайм
|16
|24
|10
|Аугсбург
|16
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|13
|Герта
|16
|18
|14
|Майнц 05
|16
|18
|15
|Кельн
|16
|14
|16
|Вердер Бремен
|16
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9