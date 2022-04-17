"Бавария" договорилась о переходах двух игроков "Аякса"

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"Бавария" договорилась о переходах двух игроков "Аякса"

Фото: твиттер Райана Гравенберха/Автор неизвестен

Футболисты амстердамского "Аякса" - защитник Нуссаир Мазрауи и полузащитник Райан Гравенберх летом перейдут в мюнхенскую "Баварию", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб согласовал оба перехода. Мазрауи достанется "Баварии" бесплатно, так как его контракт с "Аяксом" истекает ближайшим летом. Сумма трансфера Гравенберха не разглашается.

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякса" 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 19-летнего Гравенберха два забитых мяча и шесть голевых передач в 38 поединках.

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