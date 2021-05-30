"Бавария" договорилась о переходе хавбека сборной Германии

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"Бавария" договорилась о переходе хавбека сборной Германии

Фото: инстаграм Флориана Нойхауса/Автор неизвестен

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.

По сведениям источника, "Бавария" договорилась о переходе футболиста летом 2022 года, а следующий сезон он проведет в "Боруссии".

В минувшем сезоне 24-летний Нойхаус провел за "Боруссию" 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Германии сыграл 5 матчей и забил 1 мяч.

Не пропустите: "Бавария" объявила о переходе защитника "Рединга". | http://soccernews.ru
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