"Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро

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"Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро

Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока перейдет в "Баварию", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, немецкий клуб выплатит за футболиста полную сумму отступных в размере 40 миллионов евро. Хавбек подпишет с "Баварией" контракт до лета 2024 года. В составе мюнхенского клуба он заменит португальца Ренату Санчеша, который близок к переходу в "Лилль".

22-летний Рока является воспитанником "Эспаньола". Всего за каталонский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. 

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