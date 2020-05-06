"Бавария" договорилась о пятилетнем контракте с Лероем Сане

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"Бавария" договорилась о пятилетнем контракте с Лероем Сане

Мюнхенская "Бавария" согласовала условия контракта с немецким нападающим "Манчестер Сити" Лероем Сане, сообщает Bild.

По сведениям издания, в случае трансфера футболист подпишет с мюнхенским клубом пятилетний контракт. "Бавария" готовится сделать первое предложение по Сане в размере 40 миллионов евро. В Мюнхене уверены, что игрока удастся купить за относительно небольшую сумму, так как он недавно восстановился после тяжелой травмы. Кроме того, его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года. 

24-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за "горожан" 134 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 45 результативных передач.

Не пропустите: Бывший тренер "Баварии" выступил против покупки клубом Лероя Сане. | http://soccernews.ru

 
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