"Бавария" договорилась о трансфере игрока сборной Новой Зеландии
Полузащитник "Веллингтон Феникс" Сарприт Сингх продолжит карьеру в "Баварии".
Мюнхенский клуб покупает игрока сборной Новой Зеландии за 1 миллион евро. Стороны заключат контракт до 2022 года.
Генеральный директор "Веллингтон Феникс" Дэвид Дом подтвердил грядущий трансфер. Хавбек пока будет выступать за дубль "Баварии".
В минувшем сезоне 20-летний Сингх забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19