"Бавария" договорилась о трансфере игрока сборной Новой Зеландии

Полузащитник "Веллингтон Феникс" Сарприт Сингх продолжит карьеру в "Баварии".

Мюнхенский клуб покупает игрока сборной Новой Зеландии за 1 миллион евро. Стороны заключат контракт до 2022 года.

Генеральный директор "Веллингтон Феникс" Дэвид Дом подтвердил грядущий трансфер. Хавбек пока будет выступать за дубль "Баварии".

В минувшем сезоне 20-летний Сингх забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

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