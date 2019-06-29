"Бавария" договорилась о трансфере игрока сборной Новой Зеландии

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"Бавария" договорилась о трансфере игрока сборной Новой Зеландии

Полузащитник "Веллингтон Феникс" Сарприт Сингх продолжит карьеру в "Баварии".

Мюнхенский клуб покупает игрока сборной Новой Зеландии за 1 миллион евро. Стороны заключат контракт до 2022 года.

Генеральный директор "Веллингтон Феникс" Дэвид Дом подтвердил грядущий трансфер. Хавбек пока будет выступать за дубль "Баварии".

В минувшем сезоне 20-летний Сингх забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

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