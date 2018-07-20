"Бавария" договорилась о трансфере Павара

Теги бенжамен паварбавария мюнхен

"Бавария" договорилась о трансфере ПавараЗащитник "Штутгарта" Бенжамен Павар вскоре станет игроком "Баварии".

Как сообщает немецкая пресса, чемпион страны уже согласовал контракт с игроком сборной Франции.

Переговоры прошли еще во время ЧМ-2018 и изначально предполагалось, что Павар перейдет в новый клуб через год. Но успешное выступление защитника на ЧМ заставило "Баварию" поторопиться с трансфером.

Напомним, что Павар стал чемпионом мира с Францией.

Читайте: Тренер "Баварии" прокомментировал возможный трансфер Павара | http://soccernews.ru

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