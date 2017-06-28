"Бавария" договорилась о трансфере защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Матеу Морей может в ближайшее время стать игроком "Баварии", сообщает Sport.es.

По сведениям ресурса, мюнхенский клуб уже согласовал трансфер 17-летнего футболиста. Однако в стане "Рекордмастер" данную информацию опровергают.

Стоит отметить, что Морей пока не дебютировал за основную команду "Барселоны", но очень хорошо зарекомендовал себя на юношеском Евро-2017, на котором забил три гола, в том числе в финале турнира против Англии.

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