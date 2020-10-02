"Бавария" договорилась с "Челси" об аренде Хадсона-Одои

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"Бавария" договорилась с "Челси" об аренде Хадсона-Одои

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои в скором времени станет игроком "Баварии". Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, стороны договорились об аренде 19-летнего игрока с опцией выкупа. Переговоры близки к завершению. В скором времени клубы сообщат о трансфере.

За основную команду "Челси" Хадсон-Одои провёл 65 матчей, забил 9 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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