"Бавария" договорилась с двумя топ-футболистами о переходе в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мюнхенскому клубу удалось достичь соглашения с защитником "Атлетико" Лукасом Эрнандесом и форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.

Теперь "Бавария" приступит к переговорам с "матрасниками" и "быками" о сумме компенсации за вышеуказанных игроков.

23-летний Эрнандес в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 22 матча и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

22-летний Вернер в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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