"Бавария" договорилась с двумя топ-футболистами
"Бавария" договорилась с двумя топ-футболистами о переходе в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, мюнхенскому клубу удалось достичь соглашения с защитником "Атлетико" Лукасом Эрнандесом и форвардом "РБ Лейпцига" Тимо Вернером.
Теперь "Бавария" приступит к переговорам с "матрасниками" и "быками" о сумме компенсации за вышеуказанных игроков.
23-летний Эрнандес в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 22 матча и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
22-летний Вернер в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13