"Бавария" дома спокойно обыграла "Байер"
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
В Мюнхене подошел к концу матч 30 тура Бундеслиги. "Бавария" принимала "Байер" и одержала победу со счетом 2:0. Действующие чемпионы Германии перед игрой хотели воспользоваться осечкой "РБ Лейпцига" и оторваться от преследователя. Мюнхенцам это с легкостью удалось. Оба гола были забиты в самом начале первого тайма. После этого, несмотря на достаточное количество опасных моментов, забить команды не смогли.
Победа позволила "Баварии" набрать 71 очко и закрепиться на 1 строчке в турнирной таблице. У клуба из Леверкузена осталось 47 баллов и 6 место.
"Бавария" - "Байер" 2:0 (2:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 7 - 1:0, Киммих, 13 - 2:0
"Бавария": Нойер, Павар (Сарр, 82), Боатенг (Ньянзу, 63), Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Скотт, 82), Шупо-Мотинг, Мюллер (Горетцка, 63), Коман (Сане, 63).
"Байер": Градецки, Фримпонг (Виртц, 46), Бендер (Амири, 70), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 83), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Бельараби, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20