"Бавария" дома спокойно обыграла "Байер"

Теги бавария мюнхенбайер леверкузен

"Бавария" дома спокойно обыграла "Байер"Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
В Мюнхене подошел к концу матч 30 тура Бундеслиги. "Бавария" принимала "Байер" и одержала победу со счетом 2:0. Действующие чемпионы Германии перед игрой хотели воспользоваться осечкой "РБ Лейпцига" и оторваться от преследователя. Мюнхенцам это с легкостью удалось. Оба гола были забиты в самом начале первого тайма. После этого, несмотря на достаточное количество опасных моментов, забить команды не смогли.

Победа позволила "Баварии" набрать 71 очко и закрепиться на 1 строчке в турнирной таблице. У клуба из Леверкузена осталось 47 баллов и 6 место.

"Бавария" - "Байер" 2:0 (2:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 7 - 1:0, Киммих, 13 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар (Сарр, 82), Боатенг (Ньянзу, 63), Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Скотт, 82), Шупо-Мотинг, Мюллер (Горетцка, 63), Коман (Сане, 63).

"Байер": Градецки, Фримпонг (Виртц, 46), Бендер (Амири, 70), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 83), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Бельараби, 46).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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