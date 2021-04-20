"Бавария" дома спокойно обыграла "Байер"

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

В Мюнхене подошел к концу матч 30 тура Бундеслиги. "Бавария" принимала "Байер" и одержала победу со счетом 2:0. Действующие чемпионы Германии перед игрой хотели воспользоваться осечкой "РБ Лейпцига" и оторваться от преследователя. Мюнхенцам это с легкостью удалось. Оба гола были забиты в самом начале первого тайма. После этого, несмотря на достаточное количество опасных моментов, забить команды не смогли.

Победа позволила "Баварии" набрать 71 очко и закрепиться на 1 строчке в турнирной таблице. У клуба из Леверкузена осталось 47 баллов и 6 место.

"Бавария" - "Байер" 2:0 (2:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 7 - 1:0, Киммих, 13 - 2:0

"Бавария": Нойер, Павар (Сарр, 82), Боатенг (Ньянзу, 63), Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Киммих, Мусиала (Скотт, 82), Шупо-Мотинг, Мюллер (Горетцка, 63), Коман (Сане, 63).

"Байер": Градецки, Фримпонг (Виртц, 46), Бендер (Амири, 70), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 83), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Бельараби, 46).