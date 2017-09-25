"Бавария" дозаявила Штарке на Лигу Чемпионов

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"Бавария" дозаявила Штарке на Лигу Чемпионов

Вратарь "Баварии" Том Штарке включён в заявку мюнхенской команды на Лигу Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что на прошлой неделе 36-летний страж ворот возобновил карьеру, так как основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер надолго выбыл из строя из-за травмы.

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