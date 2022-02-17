"Бавария" едва не проиграла "Ред Буллу" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Джуниор Адаму, но в концовке равновесие восстановил Кингсли Коман.

Ответный матч состоится 8 марта.

"Ред Булл" Австрия – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)

Голы: Адаму, 21, - 1:0, Коман, 90 - 1:1

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон, Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри (Шупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Не пропустите: "Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги. | http://soccernews.ru