"Бавария" - фаворит в борьбе за таланта "Аякса"

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"Бавария" - фаворит в борьбе за таланта "Аякса"

Фото: инстаграм Райана Гравенберха\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" лидирует в борьбе за полузащитника амстердамского "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, немецкий клуб имеет хорошие связи с агентом игрока Мино Райолой. Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Реала".

В нынешнем сезоне 19-летний Гравенберх провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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