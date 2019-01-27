"Бавария" форсирует трансфер чемпиона мира

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"Бавария" форсирует трансфер чемпиона мира

"Бавария" решила не ждать лета и подписать защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара уже в это трансферное окно.

Ранее мюнхенский клуб согласовал летний трансфер чемпиона мира за 35 миллионов евро.

Однако как сообщает France Football, "Бавария" хочет добавить к этой сумме еще 10 миллионов и оформить переход в этом месяце.

Напомним, что Павар заключит с клубом пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне на счету 22-летнего француза 14 проведенных матчей в Бундеслиге.

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