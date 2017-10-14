"Бавария" - "Фрайбург" - 5:0 (видео)

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"Бавария" - "Фрайбург" - 5:0 (видео)Смотрите видеообзор матча 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" дома разгромила "Фрайбург".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 8 19
2 Бавария Мюнхен 8 17
3 РБ Лейпциг 8 16
4 Хоффенхайм 8 15
5 Шальке 8 13
6 Айнтрахт Франкфурт 8 13
7 Аугсбург 8 12
8 Ганновер 96 8 12
9 Боруссия Менхенгладбах 7 11
10 Майнц 05 8 10
11 Штутгарт 8 10
12 Герта 8 9
13 Байер Леверкузен 7 8
14 Вольфсбург 7 7
15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 8 1
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