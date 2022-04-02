"Бавария" обыграла "Фрайбург", а "Байер" - "Герту"
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Подошли к концу пять матчей 28-го тура Бундеслиги.
"Фрайбург" - "Бавария" - 1:4
Голы: Горецка, 58 - 0:1, Петерсен, 63 - 1:1, Гнабри, 73 - 1:2, Коман, 82 - 1:3, Забитцер, 90+7 - 1:4.
"Байер" - "Герта" - 2:1
Голы: Аларио, 34 - 1:0, Беллараби, 40 - 2:0, Дарида, 42 - 2:1.
"Айнтрахт" - "Гройтер" - 0:0
"Хоффенхайм" - "Бохум" - 1:2
Голы: Асано, 28 - 0:1, Раум, 54 - 1:1, Асано, 59 - 1:2.
"Арминия" - "Штутгарт" - 1:1
Голы: Калайджич (пен), 25 - 0:1, Крюгер, 59 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20