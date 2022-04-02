"Бавария" обыграла "Фрайбург", а "Байер" - "Герту"

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"Бавария" обыграла "Фрайбург", а "Байер" - "Герту"

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Подошли к концу пять матчей 28-го тура Бундеслиги.

"Фрайбург" - "Бавария" - 1:4

Голы: Горецка, 58 - 0:1, Петерсен, 63 - 1:1, Гнабри, 73 - 1:2, Коман, 82 - 1:3, Забитцер, 90+7 - 1:4.

"Байер" - "Герта" - 2:1

Голы: Аларио, 34 - 1:0, Беллараби, 40 - 2:0, Дарида, 42 - 2:1.

"Айнтрахт" - "Гройтер" - 0:0

"Хоффенхайм" - "Бохум" - 1:2

Голы: Асано, 28 - 0:1, Раум, 54 - 1:1, Асано, 59 - 1:2.

"Арминия" - "Штутгарт" - 1:1

Голы: Калайджич (пен), 25 - 0:1, Крюгер, 59 - 1:1.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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