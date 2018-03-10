"Бавария" – "Гамбург" - 6:0 (обзор)

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"Бавария" – "Гамбург" - 6:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Гамбургом".

Не пропустите: "Бавария" благодаря хет-трику Левандовски уничтожила "Гамбург" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии
саня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
4 Боруссия Дортмунд 25 42
5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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