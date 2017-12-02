"Бавария" - "Ганновер" - 3:1 (обзор)

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"Бавария" - "Ганновер" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Ганновером".

Читайте также: "Бавария" одержала победу над "Ганновером" и другие результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Герта 14 17
12 Штутгарт 14 17
13 Майнц 05 14 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
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