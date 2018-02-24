"Бавария" - "Герта" - 0:0 (обзор)

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"Бавария" - "Герта" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Гертой".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 24 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 23 14
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