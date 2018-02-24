"Бавария" - "Герта" - 0:0 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Гертой".
Читайте также: Ленивая "Бавария": мюнхенцы подарили одно очко "Герте". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
-
Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Де Хеа уведомил "Манчестер Юнайтед", при каких условиях он готов остаться в команде
-
Винисиус Жуниор превзошел Неймара в Бразилии
-
Оби Микель: "Я надеюсь "Челси" будет сильнее "Барсы", как это было в 2012 году"
-
Гвардиола: "Венгер повлиял на футбол в Англии"
-
Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
-
Неймар выдвинул "Реалу" свои условия
-
Гвардиола рассказал, под руководством какого тренера он мечтал играть
-
Венгер назвал фаворита в финале Кубка Лиги
-
К УЕФА может присоединиться новая футбольная ассоциация
-
Конте: "Хочу пожелать Матичу успехов, но не в противостоянии с нами"
-
Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба
-
Роббен может продолжить карьеру в Катаре
-
"Барселона" теряет Пике
-
"Бавария" определилась с заменой для Роббена
-
Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|34
|8
|Хоффенхайм
|24
|32
|9
|Ганновер 96
|24
|32
|10
|Аугсбург
|23
|31
|11
|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вердер Бремен
|24
|26
|15
|Вольфсбург
|24
|25
|16
|Майнц 05
|24
|24
|17
|Гамбург
|24
|17
|18
|Кельн
|23
|14