"Бавария" готова арендовать полузащитника "Барселоны"

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"Бавария" готова арендовать полузащитника "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Педри может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает El Chiringuito TV, в аренде 17-летнего футболиста заинтересованы "Бавария" и менхенгладбахская "Боруссия".

"Барселона" приобрела Педри у "Лас-Пальмаса" в 2019 году за 5 миллионов евро и оставила его в клубе на этот сезон.

В текущем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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