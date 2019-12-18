"Бавария" готова купить хавбека "Шахтера" Тете

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"Бавария" готова купить хавбека "Шахтера" Тете

Полузащитник "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает Sky Sport.

По данным источника, представители немецкого клуба уже сделали предложение игроку, но на данный момент соглашение не достигнуто.

Агент 19-летнего бразильца еще не контактировал с "Баварией". 

Отметим, что "Шахтер" готов продать Тете этой зимой за 50 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек участвовал в 14 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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aleksandrovichk

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