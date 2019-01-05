"Бавария" готова купить Павара за 35 миллионов евро

Теги бенжамен паварбавария мюнхенштутгарт

"Бавария" готова купить Павара за 35 миллионов евро

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар планирует сменить клуб. Об этом информирует L’Equipe.

По данным издания, в игроке заинтересована "Бавария", которая готова оформить трансфер в течении одного-двух дней.

Трансферная стоимость футболиста - 35 миллионов евро. Мюнхенский клуб готов заплатить требуемую сумму. 

Павар в текущем сезоне участвовал в 14 матчах в Бундеслиге.

А еще: "Интер" и "Рома" поборются за голкипера | http://soccernews.ru

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