"Бавария" готова купить Павара за 35 миллионов евро

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар планирует сменить клуб. Об этом информирует L’Equipe.

По данным издания, в игроке заинтересована "Бавария", которая готова оформить трансфер в течении одного-двух дней.

Трансферная стоимость футболиста - 35 миллионов евро. Мюнхенский клуб готов заплатить требуемую сумму.

Павар в текущем сезоне участвовал в 14 матчах в Бундеслиге.

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