"Бавария" готова обменять Алабу на ключевого хавбека "Барселоны"

Теги бавария мюнхендавид алабаиван ракитичбарселона

"Бавария" готова обменять Алабу на ключевого хавбека "Барселоны"Мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона" могут обменяться своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что чемпион Германии будет не против ухода своего защитника Давида Алабы на "Камп Ноу", если в сделку по нему будет включен полузащитник "сине-гранатовых" Иван Ракитич.

Отметим, что помимо "Барселоны" на австрийского бека немецкого гранда также претендует мадридский "Реал".

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на хорватского вратаря. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов