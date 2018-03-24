"Бавария" готова обменять Алабу на ключевого хавбека "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона" могут обменяться своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что чемпион Германии будет не против ухода своего защитника Давида Алабы на "Камп Ноу", если в сделку по нему будет включен полузащитник "сине-гранатовых" Иван Ракитич.

Отметим, что помимо "Барселоны" на австрийского бека немецкого гранда также претендует мадридский "Реал".

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