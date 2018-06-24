"Бавария" готова обменять Левандовски на ключевого хавбека "Реала"

Мюнхенская "Бавария" готова отпустить своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Однако взамен 29-летнему нападающему чемпион Германии желает получить не только денежную компенсацию, но и полузащитника королевского клуба Тони Крооса, который является воспитанником немецкого гранда.

Напомним, "Манчестер Сити" претендует на защитника "Баварии". | soccernews.ru