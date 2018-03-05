"Бавария" готова отклонить 100-миллионное предложение по Левандовски

Мюнхенская "Бавария" не намерена расставаться ближайшим летом со своим ведущим форвардом Робертом Левандовски.

Так, по сведениям Kicker, чемпионы Германии не примут даже предложение в размере 100 миллионов евро по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Баварию".

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