"Бавария" готова отпустить Флика в сборную Германии

Руководство мюнхенской "Баварии" не будет препятствовать возможному уходу Ханса-Дитера Флика в сборную Германии, сообщает Bild.

По сведениям издания, Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает кандидатуру Флика в качестве главного претендента на замену нынешнему наставнику сборной Германии Йоахиму Леву, который уйдет в отставку летом 2020 года.

56-летний Флик тренирует "Баварию" с 2019 года. Под его руководством клуб завоевал шесть трофеев, среди которых победа в Лиге Чемпионов. Контракт тренера с клубом действует до лета 2023 года.

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