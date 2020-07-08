"Бавария" готова отпустить Хави Мартинеса этим летом

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"Бавария" готова отпустить Хави Мартинеса этим летом

"Бавария" готова отпустить Хави Мартинеса в другой клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным источника, немцы могут отпустить футболиста за год до истечения его контракта.

В "Баварию" Мартинес перешел из "Атлетико" летом 2012 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне испанец провел 23 игры.

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