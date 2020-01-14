"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду

Теги бавария мюнхентомас мюллергермания

"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер хочет сыграть за олимпийской сборную Германии на Олимпиаде-2020, которая состоится в Токио.

Мюнхенцы готовы отпустить 30-летнего футболиста, несмотря на то, что он пропустил большую часть предсезонки.

В сборной форварда хочет видеть тренер команды Штефан Кунц. Отметим, что регламент турнира позволяет заявить трех игроков старше 23 лет.

Напомним, за основную сборную Германии Мюллер не выступает по решению главного тренера Йоахима Лева.

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