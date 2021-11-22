"Бавария" готова побить трансферный рекорд ради Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" всерьез нацелилась на полузащитника "Барселоны" и сборной Испании Педри, сообщает AS.

По сведениям источника, немецкий клуб ради покупки молодого игрока готов побить свой трансферный рекорд, который составляет 80 миллионов евро. Такую сумму "Бавария" в 2019 году заплатила за защитника "Атлетико" Люку Эрнандеса. Кроме того, мюнхенцы готовы платить Педри в четыре раза больше, чем он сейчас получает в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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