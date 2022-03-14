"Бавария" готова потратить 50 миллионов евро на испанского таланта
Фото твиттер "Барселоны"
"Бавария" хочет купить полузащитника "Барселоны" Гави, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По данным инсайдера, мюнхенский клуб готов выкупить игрока за 50 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.
"Сине-гранатовые" уже не первый месяц пытаются продлить с 17-летним воспитанником соглашение, истекающее в 2023 году, но пока безуспешно.
Гави в текущем сезоне дебютировал за главную команду "Барсы" и уже сыграл 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контракта с легендой клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20