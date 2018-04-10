"Бавария" готова потратить 80 миллионов евро на хавбека "Барселоны"

Теги бавария мюнхениван ракитичбарселона

"Бавария" готова потратить 80 миллионов евро на хавбека "Барселоны"Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы потратить на приобретение 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 48 матчах за "Барселону".

Напомним, "Бавария" поборется с ПСЖ за игрока "Челси". | soccernews.ru

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